La certificazione verde? No grazie. «Mi schiero dalla parte di chi è libero di scegliere!». Monica Camoletto non si nasconde. All’indomani della sua adesione al Coordinamento nazionale degli amministratori locali No Green Pass, la consigliera di minoranza alza la voce in difesa di chi ha scelto di rifiutare il vaccino anti-Covid e il certificato “green”.

E lo fa criticando tanto gli strumenti individuati dal Governo per arginare la diffusione dell’epidemia, quanto la linea adottata dall’attuale maggioranza del sindaco Panichelli per la ripresa post-pandemia. «Questa non è un’amministrazione lungimirante e intraprendente».