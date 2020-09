VOLPIANO. Cade da un capannone, operaio grave ma non in pericolo di vita

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in un capannone in costruzione in corso Piemonte a Volpiano. Un operaio di 38 anni, per cause in fase di accertamento, è caduto mentre stava fissando una finestra in alluminio al secondo piano del capannone. Un volo di circa cinque metri. L’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno subito chiamato il 112. Poco distante è poi atterrato l’elisoccorso: l’equipe medica ha trasportato l’operaio alle Molinette. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Agli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 il compito di ricostruire l’accaduto e di verificare il rispetto delle normative che regolano la sicurezza sul lavoro.

Commenti