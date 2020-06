VOLPIANO. Cade da tre metri nel cantiere, grave un operaio

Incidente sul lavoro, questa mattina, in un cantiere di via Brandizzo a Volpiano.

Un operaio, del quale al momento non si conoscono le generalità, è caduto da un’altezza di circa tre metri riportando un violento trauma cranico. Soccorso da alcune persone che hanno richiesto l’intervento del personale medico, è stato successivamente trasportato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso.

Accertamenti in corso sull’accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso e dei tecnici dello Spresal dell’Asl To4.

