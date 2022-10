Parte con una vittoria la squadra seniores del “Volpiano Rugby”, che si è imposta col punteggio di 16-13.

Al comunale di Volpiano si sono affrontate, a viso aperto, la squadra di casa contro il “Cus Po”; formazioni che già lo scorso anno si erano incontrate, vedendo però prevalere per due volte gli Alessandrini.

La partita, fortemente condizionata dal maltempo e dal conseguente campo pesante, ha spezzato il gioco alla mano di entrambe le squadre, incappate a più riprese in molti errori di gestualità.

Molto positivo l’apporto dei nuovi innesti, su tutti Bogiatto, con 11 punti al piede e una buona prestazione generale al suo esordio in maglia arancio-blu.

Nel primo tempo il “Cus Po” ha approfittato di un calcio di punizione, portandosi sul 3-0, che è diventato poi 10-0 a seguito di un errore a metà campo dei padroni di casa, che è stato ben sfruttato dal “Cus” che è andato a segnare in mezzo ai pali.

La reazione non si è fatta attendere e il “Volpiano”, prima della fine del primo tempo, ha accorciato le distanze con due calci piazzati, e all’intervallo si è andati quindi sul 6-10.

Nella ripresa i padroni di casa sono riusciti ad imporre la loro supremazia in “touche”, e con la “maul” avanzante hanno portato a schiacciare in meta Vetturini; il sorpasso è così avvenuto e il punteggio è diventato 13-10. Nell’ultimo quarto di gara il “Volpiano” ha poi lasciato qualcosa in più agli ospiti, rischiando su due punizioni di cui una sola trasformata, che ha portato il risultato sul 16 a 13.

Era importante partire bene e portare più punti possibili alla propria classifica e così è stato fatto.

Domenica prossima il “Volpiano” sarà ospite ad Aosta dallo “Stade Valdotain”, che nella prima giornata ha strapazzato la cadetta del “Cus Torino”.

Commenti