I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti a Volpiano per recuperare un auto caduta in un laghetto. Il veicolo, per una distrazione del proprietario, che non si trovava al suo interno, è scivolato dentro al piccolo specchio d’acqua.

Per tirare fuori l’auto sono intervenuti i sommozzatori che, dopo essersi immersi, l’hanno imbragata con delle fasce e tirata a riva.

