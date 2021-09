Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Più servizi, più uguaglianza, più opportunità. Il programma di Antonietta Maggisano è chiaro, e non lascia indietro nessuno. La candidata sindaco è il volto nuovo all’interno del panorama politico volpianese, e proprio per questo il concetto di cambiamento, centrale nel suo progetto, non potrebbe essere rappresentato meglio di così.

Perché saresti un buon sindaco?