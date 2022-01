Il Comune di Volpiano aderisce al progetto per la diffusione dei gruppi di cammino promosso dalla Asl TO4 e che prevede, tra l’altro, la formazione di «walking leaders» per incrementare l’attività motoria degli adulti e il benessere della comunità. Lo scopo dell’iniziativa, si legge nel progetto, è «promuovere la nascita, il mantenimento e il coordinamento dei gruppi di cammino condotti da volontari (i walking leaders) appositamente formati e supportati», invitando i Comuni che aderiscono a coinvolgere le associazioni del territorio e ad individuare percorsi idonei per lo svolgimento di questa attività. A Volpiano l’attività si svolge al martedì e giovedì pomeriggio e al sabato mattina, con un limite di 15 persone e compatibilmente con le disposizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Commenta Barbara Sapino, assessora del Comune di Volpiano: «Come amministrazione supportiamo l’iniziativa dell’Asl TO4 già presente sul territorio con il progetto scolastico “Un miglio al giorno intorno alla scuola”. Riteniamo importante promuovere uno stile di vita salutare e stimolare la collaborazione tra l’Asl TO4 e le associazioni locali al fine di migliorare le opportunità di socializzazione all’aria aperta».

