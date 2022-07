È un piano per le opere pubbliche molto ambizioso (fattibile?) quello messo in piedi dall’amministrazione del Sindaco Giovanni Panichelli per i prossimi 3 anni.

Proprio qualche giorno fa è stata approvata la delibera (che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale): dentro ci sono 21 interventi, spalmati su tre anni (2022, 2023 e 2024) per un valore totale che supera i 17 milioni di euro.

Alcuni interventi saranno finanziati tramite i fondi europei del Pnrr.

Tra le opere più importanti spicca, senza dubbio, la “Costruzione di una nuova scuola dell’infanzia in via Padova” alla modica cifra di 9,208,750.00 [...]