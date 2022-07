“Forse non meritiamo un “grazie” – commenta il Comitato – ma sicuramente non meritiamo di essere aggrediti, maltrattati e accusati di colpe non nostre. Il nostro unico errore, forse, è continuare a voler aiutare un sistema sanitario che, da ormai troppo tempo, non sta più in piedi da solo e si poggia con troppo peso sul Volontariato. L’agitazione prima e il dolore poi, per un parente che sta male e che magari non ce la fa, non può giustificare un atto vile quanto inqualificabile che solo per fortuna non ha portato a conseguenze più gravi.