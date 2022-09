CASALBORGONE. Tutto è cominciato nel marzo 2021, quasi per caso. Tre o quattro conoscenti, uniti dall’indignazione per le condizioni in cui versavano le aree del Parco del Po a San Sebastiano, hanno deciso di rimboccarsi le maniche, prendere guanti e sacchi, e darsi da fare.

Dopo i primi incontri, mese dopo mese, ci ha pensato il passaparola ad aumentare la platea di volontari che, sempre più numerosi, desideravano impegnarsi per il proprio territorio. Di lì la necessità di strutturarsi meglio e darsi un nome, che fino ad allora non c’era. Così è nata “Volontà Verde – Paese Pulito“, che [...]