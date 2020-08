Successo altoatesino nel Campionato Italiano di volo in parapendio, in programma dall’1 all’8 agosto nei Comuni di Cuorgnè e Chiesanuova, con campo di gara esteso lungo la pedemontana piemontese, dal monte Musiné alla zona della Serra di Ivrea. Il titolo tricolore è andato a Joachim Oberhauser, che ha primeggiato su un’ottantina di piloti, compreso qualche straniero presente in gara. Organizzazione a cura dell’Aero Club Lega Piloti, in collaborazione con l’associazione sportiva Volo Libero Santa Elisabetta.

Queste le parole di Giuseppe Pezzetto , sindaco di Cuorgnè : “Si è conclusa questa entusiasmante settimana dei Campionati Italiani di parapendio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile che questa competizione si svolgesse nel nostro Canavese, gara che ha colorato i nostri cieli. Congratulazioni al nuovo campione italiano, già campione del mondo Joachim Oberhauser e un applauso a tutti gli atleti che hanno partecipato alla competizione”.

