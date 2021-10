Un progetto nato nel 2018 per la sensibilizzazione contro la violenza di genere che ha dato vita allo spettacolo VOLO (il primo passo è staccarsi), scritto, diretto e interpretato da Francesca Brizzolara, produzione Tecnologia Filosofica e Morenica Cantiere Canavesano, con il sostegno della Regione Piemonte, TAP Torino Arti Performative e Casa delle Donne di Ivrea, che torna in scena per gli studenti degli istituti superiori del territorio e per tutto il pubblico venerdì 29 ottobre h 11 e sabato 30 ottobre h 21 al Teatro Giacosa di Ivrea come penultimo appuntamento di Morenica_NET Whatever It Takes.

Lo spettacolo focalizza l’attenzione sulla violenza domestica, quella meno denunciata, diffusa in tutte le classi sociali, senza distinzione di età, razza, etnia, e suggerisce la possibilità di staccarsi prima che il peggio possa accadere, delineando il percorso verso una libertà conquistata passo dopo passo. L’intensa interpretazione di Francesca Brizzolara si sviluppa in otto quadri consequenziali e porta lo spettatore a conoscere o riconoscere momenti di violenza fisica o psicologica che talvolta accompagnano il nostro quotidiano e che potremmo non saper individuare, complici condizioni personali e famigliari che incatenano le vittime e i loro carnefici. Ne sortisce un toccante racconto, che si inoltra nella durezza del tema pur cercando con coraggio di strappare qualche sorriso. Il lungo lavoro di creazione dello spettacolo ha visto la collaborazione di alcune associazioni del territorio tra cui la Casa delle Donne di Ivrea e Progetto Violetta-La forza delle donne, e la matinée del 29 ottobre sarà accompagnata dal dibattito condotto dalla Psicoterapeuta Valeria Ferrero, dall’Avvocato Jessica Rizza e dalla stessa autrice ed interprete dello spettacolo.

La serata del 30 ottobre sarà anche occasione di raccolta fondi per le donne Afghane, in collaborazione con la Consulta Stranieri del Comune di Ivrea, Lucy Associazione, Soroptimist International Club di Ivrea e Canavese, Inner Wheel Club di Ivrea e la Casa delle Donne di Ivrea, con l’esposizione nel foyer del teatro di alcune opere di Shamsia Hassani, street artist afghana e paladina dei diritti delle donne.

Biglietto intero € 12, ridotto € 9, prevendita presso Il Contato del Canavese – Piazza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea, tel. 0125.641161; La Galleria del Libro – Via Palestro 70, Ivrea, tel. 0125.641212; vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli e prenotazioni ai numeri tel. 3383781032 – 3387625380 – 3479731968.

Il programma si conclude con…

Sabato 6 novembre h 21 con il musical Back from the future della Compagnia Andromeda, con la regia di Matteo Chiantore che, attraverso il linguaggio della magia, propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal vivo, tra i grandi musical, i classici e le nuove produzioni di Broadway.

