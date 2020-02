Tutto facile per il Volley Montanaro di Prima Divisione femminile che si impone nettamente per 3-0 (25-16; 25-16; 25-22) sul Cargo Broker Leini Vbc. Baldo, Bernardi, Bruno, Cravero, Fiorino, La Marca, Madaffari, Marcatto, Sajeva, Veneruso e i liberi Tatti e Barbasso dominano sin dal primo set, sfoggiando grande grinta e determinazione. Nella seconda frazione di gioco le biancorosse allenate da Pigaglio non sono da meno, mentre il terzo parziale è contraddistinto da qualche errore di troppo delle padrone di casa, ma il successo finale non è mai in discussione.

Nel campionato Under 12 femminile Uisp è tempo di play off per il Volley Montanaro, che si sbarazza della Pallavolo Castellamonte in tre set (25-10; 25-6; 25-17). Le montanaresi di Riente e Gorgoni affrontano i primi due set con un bel gioco preciso, una buona grinta e seria determinazione. Nel terzo set alcuni, troppi errori iniziali permettono alle avversarie di portarsi in vantaggio, ma le biancorosse inseguono, recuperano, non mollano e concludono con un secco 3-0 la seconda giornata di play off. Applausi meritati per Ferro, Bassino, Barbasso, Beltramo, Casa, Inaudi, Basso e Interlenghi.

Domenica 16 febbraio, concentramento a Montanaro per la categoria Under 12 maschile, con protagoniste il Montanaro Black e il Montanaro White. Dicu, Giacchi, Zanetti e Cagnotto, seguiti in panchina da coach Riente, portano in alto la formazione del Montanaro Black, vincendo il derby per 3-0 (15-4; 15-9; 15-3) e l’incontro con il Volley Parella Blu con il medesimo risultato (15-4; 15-3; 15-5), fermandosi solo al cospetto della corazzata MTV

Azzurra, vittoriosa per 0-3 (9-15; 1-15; 11-15). Un solo successo per il Montanaro White, squadra composta da Belvedere, Pacilio, Anastasia e Rech e allenata da Raffone: i biancorossi battono 2-1 (15-9; 15-3; 13-15) il Volley Parella Blu, perdendo poi il derby e la sfida con la MTV Azzurra per 0-3 (5-15; 2-15; 1-15).

La serie D maschile della Conad Montanaro torna da San Mauro Torinese con una vittoria sofferta, ma importante, per 0-3 (20-25; 23-25; 27-29). I tre punti incassati mantengono aperta la mini-striscia di 3 vittorie consecutive e piazzano i biancorossi di Ferrò in classifica al quinto posto, ben inseriti nella lotta per un posto nei play off. Contro il Sant’Anna si è vista una partita brutta, disattenta, piena di errori (37 non forzati da parte biancorossa, 30 per gli avversari), sicuramente condizionata dalle estenuanti interruzioni e dall’infermeria che per tutta la settimana è stata piena. Due mesi fa, però una gara così sarebbe stata persa dai montanaresi e invece ora nei momenti fondamentali i biancorossi non sbagliano più e la spuntano sugli avversari. Da applausi la prova di D’Angelo, miglior giocatore della sua squadra per la costante efficienza in battuta, ricezione e attacco. Questo il tabellino del Volley Montanaro: Fratarcangeli 3, A. Forno 12, Viacelli 10, D’Angelo 12, Mendy 5, Getto 6, Loiacono (1); Del Sordo, Sajeva 1, Marchetti, Sanna; Gallea Riente, S. Forno (L2).

In Under 15 femminile Uisp, bellissima vittoria per le biancorosse che si impongono in tre set (14-25; 13-25; 25-27) sul campo del Saluggia Volley. Brave Tessaro, Ruzzante, Bernardi, Monroy, Bongiovanni, Muraca, Magnetti, Tua, Crozzoletto, Turini, Careggio e Ferrò.

Spostando l’attenzione sull’Under 13 femminile, il Volley Montanaro di Chiartano cade 3-0 (25-11; 25-16; 27-25) in casa del Mappano Volley. Careggio, Cocilio, Crozzoletto, Danieli, Giordanese, Moisé, Pilolla, Sofia e Sonia Trecca provano a riaprire la gara nel terzo set, ma senza esito.

In Under 16 maschile, infine, brutta prova dei ragazzi di Micelli, sconfitti 3-0 (25-23; 25-22; 25-16) dalla Novi Pallavolo. Abbà, Aloi, Baglio, Barbaro, Bergandi, Boero, Gandini, Parrini, Pavan, Prono (L), Signorini e Tirapelle, condizionati dall’influenza e da malesseri vari, giocano una partita distratta. Ora avanti con la terza fase sperando in un risveglio veloce e in una “tregua” dalle malattie di stagione.

Commenti