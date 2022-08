Scaduti i termini per cessioni e acquisizioni dei diritti e confermate le iscrizioni ai vari campionati regionali, sono stati completati i tabelloni delle formazioni che parteciperanno alla prossima stagione agonistica 2022-2023 che inizierà l’8-9 ottobre. In serie C maschile le 24 formazioni iscritte saranno divise in 2 gironi da 12 squadre ciascuno. Ha rinunciato al campionato la Polisportiva Venaria, che non farà più attività regionale; ripescato al suo posto il Chisola Volley.

Restando nei campionati regionali, ma spostando l’attenzione sulla serie C femminile, le 24 formazioni iscritte saranno divise [...]



