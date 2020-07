E’ arrivato il momento di guardare al futuro in casa Valentino Volpianese. Dopo la presentazione ufficiale del progetto Vol-Ley Academy realizzato in sinergia con il VBC Leinì , il sodalizio canavesano ha svelato la composizione della rosa che nella prossima stagione agonistica affronterà il difficile e prestigioso campionato nazionale di serie B2 femminile. Il capo allenatore Stefano Andreotti e il vice Ivan Dall’Omo, coadiuvati dal dirigente Paolo Dona, guideranno in panchina la formazione giallonera composta dalle palleggiatrici Erica Vietti e Giorgia Ivaldi, dagli opposti Roberta Rinaldi e Silvia Martini, dalle centrali Giulia Salvi, Aurora Ghibaudo e Amira Neffati, dalle schiacciatrici Federica Cane, Anna Tessari, Claudia Andreotti e Chiara Pesce e del libero Alessia Oliveri; da segnalare che Pesce potrà essere utilizzata anche come libero.