Progettare una stagione sportiva non è mai facile. Figurarsi in questo 2020, anno che passerà alla storia come uno dei più nefasti di sempre e che ha messo a dura prova il tessuto associazionistico sportivo locale e, ovviamente, non solo. In casa Pgs Foglizzese, però, non si è rimasti a guardare, ci si è da subito rimboccati le maniche e dopo l’organizzazione del Centro Estivo sono stati ufficializzati gli staff tecnici dei rispettivi settori pallavolistici. Doveroso partire dalla formazione femminile di serie D, guidata nella prossima stagione dal primo allenatore Silvano Cantamessa e da Giovanni Cignetti, che torna così in prima squadra come secondo allenatore. Con meno presenza sul campo, ma sempre vicini al gruppo, il dirigente Giulio Pasteris e lo scoutman Guido Affilastra. Restando in campo femminile, ma volgendo lo sguardo verso le giovanili, sono stati definiti i ruoli per le squadre Under 17, Under 15 e Under 13 e Under 12 femminili, che parteciperanno a campionati Fipav e Uisp. L’Under 17 sarà guidata da Sergio Garino e dal vice Giovanni Cignetti, mentre i ruoli si invertiranno sulla panchina dell’Under 15, con Cignetti primo allenatore e Garino al suo fianco. Stesso copione per le formazioni Under 13 e Under 12: la new entry Marco Chiapello, reduce da ottime esperienze alla guida di squadre in Svizzera ed Inghilterra e nell’ultima stagione al timone delle giovanili del Volley Caluso, fungerà da head coach dell’Under 13 con Giulia Bernardi come assistente, mentre i ruoli si invertiranno alla guida dell’Under 12. Tra i maschi, la Pgs Foglizzese schiererà le compagini Under 19, Under 13 e Under 12, partecipanti a campionati Fipav e Uisp. Giulio Pasteris allenerà sia l’Under 19 che l’Under 13, in quest’ultimo caso coadiuvato da Antonio Costa, reduce dall’esperienza sul campo con le Under 12 del Volley Caluso nella passata stagione. Lo stesso Costa ricoprirà invece il ruolo di primo allenatore in Under 12 e, ovviamente, sarà affiancato da Pasteris. Infine, la presentazione dei coach biancoblu si cè chiusa con il team di allenatori del Minivolley, settore sul quale la Pgs Foglizzese ha investito molto negli ultimi anni e vuole continuare a farlo. Nella prossima stagione Giulia Bernardi e Giulio Pasteris torneranno in pianta stabile in mezzo ai bimbi, con il supporto di Giulia Archimede, Nicole Scarpa e Samuele Ceresa, tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile biancoblu. L’obiettivo principale sarà ripartire, dopo mesi di stop dallo sport, con il corso di Foglizzo e di Bosconero. L’augurio è di incominciare da metà settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, per tutti i bimbi dall’ultimo anno di materna alla quarta elementare.

