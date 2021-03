Trasferta vittoriosa per l’Under 13 femminile del Volley Montanaro, che espugna per 0-3 (16-25; 15-25; 19-25) il campo della PVL. Le giovani biancorosse allenate da coach Gorgoni lasciano da parte l’ansia del pre-gara, inevitabile a questa età, e sfoggiano un gioco attento e preciso che mette in [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti