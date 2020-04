Lavoro da casa con lo staff della Nazionale Italiana, in modalità “da remoto”, per Tommaso Ichino della Pallavolo Sant’Anna, inserito nel gruppo dei preselezionati dell’Under 19 azzurra che, vista l’impossibilità di proseguire con gli allenamenti in palestra, sarà agli ordini dello staff federale (composto dal direttore Tecnico Julio Velasco, dai tecnici Angiolino Frigoni, Vincenzo Fanizza, Monica Cresta, Michele Zanin e dai preparatori fisici Glauco Ranocchi, Fabrizio Ceci e Alessio Arnuti), in sessioni di 90’ di esercizi. Una modalità insolita, ma obbligata dalle circostanze in attesa di uscire dall’isolamento.

