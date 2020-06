Grande acquisto in casa Pgs Foglizzese. La prima squadra femminile nella stagione 2020/21 sarà guidata da Silvano Cantamessa, un allenatore dall’ottimo profilo umano e tecnico. Dopo la carriera da giocatore intraprende il percorso da coach, fino ad arrivare ad un promozione in D con il Vbc Leinì, una lunga esperienza all’Allotreb con promozione dalla D alla C e Coppa Piemonte, per poi provare l’ebbrezza dei campionati nazionali sia come secondo che come primo allenatore in B2 al Caselle Volley.

Sin dalle prime ore dopo l’accordo Silvano Cantamessa si è reso disponibile per l’allestimento di una squadra competitiva per il futuro. Il nuovo coach prende il posto di Sergio Garino che rimarrà in società e sarà il referente tecnico per il settore giovanile femminile nella stagione alle porte. Inoltre, nei piani del sodalizio foglizzese c’è in atto una collaborazione con il Volley Caluso. Un modo per ripartire insieme dopo un periodo difficile per tutti, dandosi una mano nel post pandemia, proponendo agli atleti più opzioni possibili per fare una bella stagione 2020/2021. L’aumento del numero dei tesserati consentirà di allestire parecchie squadre giovanili, gestite dalla Pgs Foglizzese e con il supporto del Volley Caluso per quanto riguarda gli spazi palestra.