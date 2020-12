Il Settore Campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti i calendari provvisori dei campionati nazionali di serie B. Come anticipato nelle scorse settimane, la regular season prenderà il via 23 e 24 gennaio e si concluderà il 28 marzo. In serie B maschile, nella prima fase le formazioni [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti