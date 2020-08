Il Settore Campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato gli organici delle formazioni partecipanti ai campionati di Serie B nella stagione 2020-2021. Gli organici sono aggiornati alla conclusione della finestra di cessione e acquisizione dei titoli.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda le formazioni del territorio: in serie B maschile ammesse Sant’Anna TomCar San Mauro, Alto Canavese Volley e PVL Cerealterra Ciriè, mentre sarà al via della serie B1 femminile la sola Lilliput Pallavolo Settimo. Valentino Volpianese e Caselle Volley, invece, saranno tra le protagoniste del campionato nazionale di serie B2 femminile.

Sono state inoltre definite le date per lo svolgimento dei campionati di categoria della stagione 2020-2021. Di seguito gli schemi del settore maschile e femminile.

MASCHILE

Fase territoriale: U19, U17, U15, U13 (3vs3), U13 (6vs6) stabilito dalle consulte regionali.

Fase regionale: U19 (entro 30 aprile), U17 (entro 9 maggio), U15 (entro 15 maggio), U13 3vs3 e 6vs6 (stabilito dalle

consulte regionali).

Fase nazionale: U19 (18-23 maggio), U17 (25-30 maggio), U15 (1-6 giugno).

FEMMINILE

Fase territoriale: U19, U17, U15, U13 stabilito dalle consulte regionali.

Fase regionale: U19 (entro 30 aprile), U17 (entro 9 maggio), U15 (entro 15 maggio), U13 (stabilito dalle

consulte regionali).

Fase nazionale: U19 (18-23 maggio), U17 (25-30 maggio), U15 (1-6 giugno).

In merito all’organizzazione delle finali nazionale i Comitati Regionali già assegnatari per la stagione 2019/2020 avranno “diritto di prelazione” per la conferma dell’organizzazione entro il 7 dicembre.

Questo lo schema dei comitati assegnatari per la stagione 2019/2020

Finale U19-M: Cr Marche; Finale U19-F: Cr Campania.

Finale U17-M: Cr Puglia; Finale U17-F: Cr Emilia Romagna.

Finale U15-M: Cr Liguria; Finale U15-F: Cr Sicilia.

Commenti