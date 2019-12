VOLLEY. Partita avvincente in Under 13 tra i Koala e il K2 Brandizzo

L’Under 13 dei Koala ha fatto visita in campionato alla squadra del K2 Brandizzo, che ha giocato in casa questa sfida, aggiudicandosi la vittoria con il punteggio di 3-0 (25-8; 25-14; 25-21). I Koala in questa partita hanno giocato con determinazione, dimostrando un affiatamento in crescita ed un maggior equilibrio in campo. Queste caratteristiche hanno permesso alla formazione ospite di arrivare al terzo set con giocatori motivati, capaci di far preoccupare gli avversari, e regalando al pubblico presente un’emozionante finale di partita.

