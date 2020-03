In campo nei pochi giorni in cui è stata consentita l’attività l’Under 16 della Lilliput Settimo, vittoriosa per 0-3 in casa dell’Unionvolley 05 nell’andata dei quarti provinciali. Sconfitta per 3-1, invece, per l’Under 14 biancoblu, superata con il punteggio di 3-1 (25-22; 25-21; 21-25; 25-15) dal Balamunt, sempre nei quarti di finale provinciali.

Commenti