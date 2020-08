L’Alto Canavese Volley è una delle realtà di punta del movimento pallavolistico piemontese e si prepara a ripartire con grande grinta e determinazione. Doveroso puntare i riflettori sulla prima squadra maschile, iscritta al campionato nazionale di serie B. In panchina ci sarà il confermatissimo allenatore Fabio Matteotti, che ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico del sodalizio. Al suo fianco, Katia Tamone nel ruolo di secondo allenatore e scoutman. Confermatissimi anche per la prossima stagione nei due delicati e fondamentali ruoli di fisioterapista e preparatore atletico Roberto Russo e Luca Ponchia. Jean Gadina sarà il dirigente accompagnatore, coadiuvato da Mauro Boggio e Tania Sarteur, gli addetti all’arbitro; Federica Manco la fotografa ufficiale e Isabelle Gagliardo la segnapunti. Tutto sotto l’attento sguardo del presidente Piero Volpe e del “tifoso numero uno” Gianni Sella.

Sul fronte della rosa, come lo scorso anno l’Alto Canavese Volley è voluta ripartire da colui che per primo aveva accettato la sfida. Michael Menardo, infatti, vestirà anche per la stagione 2020/21 la divisa numero 1 dell’Alto Canavese Volley: “Lo stop dovuto all’emergenza Covid ci ha lasciato proprio con l’amaro in bocca… eravamo forse nel nostro miglior momento e ci apprestavano ad affrontare le due supersfide in casa nostra contro Garlasco e Caronno. È andata, voltiamo pagina e pensiamo al futuro”. Il reparto schiacciatori si aggiunge di un elemento che ormai è diventato un simbolo nell’Alto Canavese Volley. Alexeis Argilagos infatti, alla sua quarta stagione in quel di Cuorgnè, non ha tentennato un secondo e alla chiamata per una nuova avventura ha risposto presente. Di primavere ne ha viste (e tante), ma Alex ha l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco di un ragazzino: “Sono molto contento di far ancora parte della serie B, lo scorso anno abbiamo creato un gran bel gruppo, peccato per come è finita. Alla mia età la voglia è ancora tanta, sia di giocare, sia di mettermi in discussione. Quest’anno spingerò molto perchè so che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. La palestra per me è vita, e finchè mi divertirò cercherò di dare sempre il massimo”. Dopo due conferme l’Alto Canavese Volley ha svelato un vero e proprio pezzo da novanta: Matteo Bolla, trentenne schiacciatore ligure che vanta nel suo curriculum sportivo anni di esperienza in serie A1 e A2 e che è reduce dall’esperienza in serie B al Casarano Volley. Bolla ha ascoltato attentamente il progetto presentatogli dal direttore tecnico, che sarà anche il suo coach, Fabio Matteotti e ha accettato con entusiasmo. “Dopo tanti anni in giro per l’Italia sono ben contento di avvicinarmi a casa. La società mi è sembrata seria ed il progetto molto valido ed ambizioso. Voglio ringraziare tutti coloro che credono e crederanno in me a partire dalla mia famiglia, i miei amici e tutte quelle persone che, da quando la mia carriera è iniziata, hanno sempre sostenuto le mie scelte, mi hanno aiutato quando ero in difficoltà e hanno gioito dei miei successi. E adesso sono davvero carico per questa nuova avventura”. Il reparto degli schiacciatori di posto 4 si chiude con una chicca, la conferma di un giocatore che ormai è diventato un simbolo e che si è ritagliato un considerevole pezzo nella storia della società. Andrea “Ciccio” Grosjacques infatti è stato uno dei protagonisti della stagione 2018/2019, nella quale la società ha centrato entrambi gli obiettivi di Coppa Piemonte e promozione in serie B, e lo scorso anno, partito come solo lui sa fare, a testa bassa con dedizione ed umiltà, ha sbaragliato la concorrenza di “pezzi grossi” e si è conquistato ben presto il posto da titolare. “Questo stop proprio non ci voleva, ma ormai è bene guardare avanti. La società ha fatto grossi sacrifici per permetterci di fare un’altra stagione come quella passata e intendo ripagarla con lo stesso impegno”. L’Alto Canavese Volley ha poi annunciato la conferma di un altra new entry della passata stagione, il palleggiatore Andrea Carlevaris. Trovatosi molto bene all’interno dell’ambiente e con la società il regista torinese si è detto entusiasta del nuovo progetto e non vede l’ora di ripartire: “Come a tutti i miei compagni e a tutti coloro che amano questo sport un finale così ha lasciato davvero l’amaro in bocca, perciò sono stracarico di tornare in palestra il prima possibile a fare quello che più mi piace”. Ritorno importante nelle fila dell’Alto Canavese Volley è quello dell’alzatore Gregorio Bertoni. “Greg” non si è fatto sfuggire l’opportunità di poter tornare a giocare tra le mura del palazzetto di via Cappa, dove è stato protagonista di ben tre stagioni, ultima delle quali fu la storica stagione 2018/19 in cui la squadra ha centrato entrambi gli obiettivi di Coppa Piemonte e promozione in serie B: “Sono davvero felice e ringrazio la società per avermi dato l’ennesima possibilità. Darò il massimo per continuare a portare avanti il percorso che avevamo iniziato insieme”. Al centro ci saranno ancora Mattia Spinello e Luca Marchese. Il primo ha dimostrato alla società tutto il suo valore e ha nuovamente accettato la sfida. Mattia è un ragazzo che si è affacciato solo la scorsa stagione alla serie B, ma con la sua voglia e dedizione ha sostanzialmente dimostrato che i limiti sono fatti per essere superati. Rinnovata fiducia anche a Marchese, ragazzo molto umile, sempre presente in allenamento, che la scorsa, seppur breve, stagione quando c’è stato bisogno si è fatto trovare pronto. Il reparto centrali infine si arricchisce di un grande ex, Denis Giacobbo, tra i protagonisti insieme a Bertoni della storica promozione in B. Giacobbo non è uno di tante parole: “Vorrei ringraziare la mia compagna Alessandra perché nonostante abbiamo due bimbi piccoli, ha appoggiato questa mia scelta e so che mi sosterrà come ha sempre fatto. Torno a giocare in una società che mi ha dato tanto, nella quale mi sono sempre trovato bene e sono davvero contento”. Sul fronte delle riconferme, invece, da segnalare che l’opposto Claudio Avalle tornerà a vestire la divisa numero 10 dell’Alto Canavese Volley anche per la prossima stagione. La scorsa annata la società aveva scommesso su di lui e aspettative sono state ampiamente ripagate: “Mi sono trovato davvero bene in società e con il gruppo. Ho tanta voglia di ricominciare”. Torna a vestire la divisa dell’Alto Canavese “l’enfant du pays” Alberico Crosasso, schiacciatore nato e cresciuto nelle giovanili di Cuorgnè, che nelle ultime tre stagioni è andato a cercar fortuna e a fare esperienza tra le fila di due importanti società, Parella e Pivielle. Uno stop forzato la scorsa sciagurata stagione per problemi fisici non ha fatto altro che accrescere la voglia di “Bico” di ritornare sul campo da gioco. Anche Michel Laurent sarà della partita nella prossima stagione: l’ormai storico libero, quello che ha conquistato la promozione e si è meritato sul campo questa categoria, farà ancora parte del gruppo. Un uomo spogliato, valore aggiunto per serietà ed esperienza. La ciliegina sulla torta del mercato dell’Alto Canavese Volley è l’arrivo a Cuorgné di Samuele Sansanelli, considerato dagli addetti ai lavori il miglior libero del girone A di serie B nella passata stagione. Sansanelli è un giocatore di sicuro affidamento, che è stato corteggiato da grandi club piemontesi di serie B e non solo, ma che ha scelto l’Alto Canavese Volley dopo l’esperienza alla PVL Cerealterra. Samuele è carico per la ripartenza e non vede l’ora di entrare nella sua nuova casa.

