Anche quest’anno è arrivato per la Vol-Ley Academy il momento di presentare i gruppi per la stagione 2022/2023. A stagione iniziata, con le squadre che parteciperanno ai campionati regionali di Serie C e D, già impegnate in competizioni ufficiali in Coppa Piemonte, oltre alla prima squadra che continua tra tornei ed amichevoli a prepararsi all’esordio in campionato nazionale di serie B1 contro Serteco Genova, in casa sabato 8 ottobre, in quel del palazzetto dello sport di Volpiano sono state presentati i gruppi, da alcuni piccoli rappresentanti del minivolley alla stessa B1. Nell’occasione [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.