Dopo l’inguardabile prestazione sul campo della Finimpianti Rivarolo Volley, la Pallavolo Settimo di Prima Divisione femminile ritrova gioco e vittoria liberandosi in poco più di un’ora del Reba Volley, squadra che all’andata aveva tenuto in campo le rossoblu per 2 ore e mezza prima di cedere al tie-break: 3-0 (25-12; 25-20; 25-17) il punteggio finale favorevole alle ragazze allenate da Dal Pont.

Si capisce da subito che lo spirito e soprattutto il gioco delle settimesi sono quelle delle giornate migliori. Poco più di un quarto d’ora è il tempo impiegato per chiudere il primo parziale con un perentorio score di 25-12, portando a referto tutte le attaccanti e dimostrando una reattività difensiva neppure parente lontana dell’impegno agonistico di sette giorni prima.

Il Reba cerca una reazione nel secondo parziale, forzando il servizio e difendendo molti palloni, ma le settimesi guidate da capitan Bodini e dall’ex Sinisi allungano nel finale, non permettendo che il set sia mai in discussione (25-20).

La terza frazione di gioco vive in equilibrio solo i primi scambi. Un bel turno al servizio della subentrante Gallo consente infatti alla Pallavolo Settimo di operare il break decisivo. La partita si chiude così in 1 ora e 10 minuti con un facile 25 -17 che consente alle padrone di casa di fare propria l’intera posta in palio e di dimenticare la brutta prestazione della gara precedente.

Queste le rossoblu a referto: Biaggi, Bodini, Boschetto, Correndo (L), Crovella, Fuochi, Gallo, Mehja, Niglio (2L), Panero, Sacco, Sinisi.

Le ragazze di Dal Pont guidano la classifica del girone A di Prima Divisione, precedendo, nell’ordine, Finimpianti Rivarolo Volley, Alto Canavese Volley e Pallavolo Castellamonte.

In attesa del recupero della trasferta più lunga della stagione sul campo della Pallavolo Montalto Dora, in cui sarà vietato sbagliare se si vuole lottare fino alla fine per il primato nel girone, venerdì 6 marzo Bodini e compagne torneranno in campo alla palestra dell’8 Marzo contro il fanalino di coda Cus Collegno, formazione ancora a secco di vittorie in campionato.

