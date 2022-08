In casa Lilliput Pallavolo Settimo, è tempo di concentrarsi sulla prima squadra femminile, attesa sul palcoscenico della serie C. Il confermatissimo allenatore Andrea Manno, timoniere di una compagine arrivata ad un soffio dalla promozione in serie B2, sarà affiancato nel suo operato dall’assistente Silvano Cantamessa, new entry biancoblu, e dai volti noti Marco D’Addazio, osteopata, e Luca Troncatti, preparatore fisico. Non faranno più parte della famiglia Lilliput Pallavolo Diletta Curiazio, Benedetta Ballario, Serena Olocco, Virginia Mainardi, Chiara Oliveri, Sara Crespan, Francesca Dall’Omo e Susanna Massara.

Del roster biancoblu per la stagione [...]