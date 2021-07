Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Importante novità per la Pgs La Folgore San Mauro. L’associazione sportiva guidata dal presidente Roberto Bosticco nelle scorse settimane è infatti entrata a far parte del Club ’76, che racchiude importanti società e la possibilità di avvicinare le giovani pallavoliste sanmauresi alla pallavolo di altissimo livello come la serie A del Reale Mutua Fenera Chieri’76.

Con questo sodalizio la Folgore aggiungerà qualità nei progetti di condivisione. Questa è infatti una delle tante novità [...]