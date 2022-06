La Finimpianti Rivarolo Volley sfiora solamente lo Scudetto Regionale di serie C femminile. Con la promozione in B2 già in tasca, le ragazze di Beppe Orlandi sabato 11 giugno scendono in campo al Centro Sportivo Lingotto di Torino contro il Bonprix Teamvolley Cossato nell’atto conclusivo della stagione, con in palio l’ambito titolo regionale. Martina Vevey e compagne ce la mettono tutta e danno vita ad una gara avvincente, ma devono cedere alle biellesi per 1-3 (27-29; 20-25; 25-22; 21-25). Ad indirizzare l’incontro verso il successo targato Bonprix Teamvolley, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.