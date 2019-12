VOLLEY. Iscrizioni chiuse per il 3° Trofeo BE FUN Volley

La terza edizione del Trofeo BE FUN Volley promette di essere indimenticabile. Sabato 4 e domenica 5 gennaio, ben 30 le squadre giovanili in arrivo da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia per il tradizionale appuntamento invernale organizzato dalla Pgs Foglizzese in collaborazione con UISP SDA Pallavolo Ciriè Settimo Chivasso, ASD Stella Azzurra e Pro Loco CIF Foglizzo.

Cinque le categorie in gara: Under 14, Under 16 e Under 18 femminile e Under 16 e Under 18 maschile, con le formazioni protagoniste che saranno protagoniste sottorete nei due campi allestiti al Palazzetto dello Sport di frazione Arè a Caluso e nelle strutture sportive della palestra delle scuole di Foglizzo, del Polifunzionale di Foglizzo e della palestra delle scuole di San Benigno Canavese.

Queste, categoria per categoria, tutte le squadre partecipanti:

Under 14 femminile: Pgs Foglizzese, Pgs La Folgore San Mauro, Allotreb, Csi Chatillon, Pallavolo Montalto Dora, Volley Caluso.

Under 16 femminile: Pgs Foglizzese, Mtv Fucsia, Pallavolo Montalto Dora, Kolbe, Bzz Piossasco Volley, Alto Canavese Volley.

Under 18 femminile: R.zeta Bene Vagienna, Csi Chatillon, Rs Volley Racconigi, Santa Margherita Alba, Pallavolo Giaveno, Futura Volley Quinzano.

Under 16 maschile: Pallavolo Borgofranco, Albenga Volley, Sant’Anna San Mauro, 04 Limbiate, Pallavolo Torino Grigia, G.S. Cuatto Giaveno.

Under 18 maschile: Pgs Foglizzese, Volley Savigliano, Pivielle Bianca, Pallavolo Torino Bianca, San Rocco Novara, Olympia Pgp Genova.

