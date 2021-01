VOLLEY. In B2 il Caselle Volley vince e convince al debutto stagione

Dopo diversi mesi d’attesa sono tornate in campo nel week end le squadre impegnate nei campionati nazionali di serie B. Come annunciato nelle scorse settimane i tornei si svolgeranno con una nuova formula, studiata dalla Federazione Italiana Pallavolo per garantire le migliori condizioni di sicurezza a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti