Nel mese di giugno l’Under 20 maschile e l’Under 18 femminile del Volley Montanaro hanno affrontato i corrispettivi avversari nella solita festosa cornice delle Finali Nazionali UISP nei palazzetti di Rimini, cittadina balneare romagnola che da sempre trova il giusto connubio tra sport e divertimento nel pieno delle caratteristiche a cui la UISP fa riferimento.

E il computo delle giornate è stato esaltante per le compagini biancorosse, che portano a casa il titolo di campioni nazionali Under 20 maschile ed il titolo di vicecampionesse italiane per l’Under 18 femminile.

Il cammino della formazione Under 20 maschile [...]