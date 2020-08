Al Sant’Anna il centrale Alessandro Vajra, all’ottava stagione in biancorosso. Una presenza importante sia in campo che all’interno dello spogliatoio sanmaurese: anche dalle sue qualità in attacco passeranno le ambizioni dei biancorossi di riscattare l’ultima stagione frenata dal blocco delle competizioni. E cosa dire di Paolo Pagano, da 16 anni un cardine non solo del gioco, ma anche dell’ambiente pallavolistico sanmaurese in generale. Arrivato a San Mauro Torinese nel 2005, si rinnova anche per la stagione 2020/21 l’accordo tra Paolo Pagano e il Sant’Anna, dopo un’annata agonistica che si è fermata quando lo schiacciatore salentino stava rientrando da un fastidioso infortunio che lo ha fermato per tutto il girone d’andata. Tornato al suo ruolo di ala dopo due stagioni da libero, sarà fondamentale il suo contributo e la sua carica sia nel giro dietro che al servizio per risolvere le situazioni più difficili in partita e dare solidità al gioco biancorosso.

Accordo raggiunto anche con il tecnico Andrea Usai, che siederà ancora sulla panchina del Sant’Anna per la stagione 2020/21. Già alla guida dei biancorossi tra il 2008 e il 2015 e artefice della promozione in B1, l’allenatore sanmaurese è tornato al PalaBurgo all’inizio della scorsa stagione. Dopo un cammino, interrotto a metà, condotto con sagacia e molta inventiva, tra non poche difficoltà lo scorso campionato, ci si aspetta maggior serenità (specie dall’infermeria) per sviluppare compiutamente le potenzialità del gruppo.

