L’Under 13 B del Sant’Anna San Mauro, dopo più di 4 ore di concentramento, si conferma Campione Territoriale di categoria vincendo la finale 2-1 contro la Vpt Rossa. Un autentico trionfo dopo il titolo Under 12 e quello U13 della scorsa stagione. Da registrare il quarto posto finale dell’Under 13 C.

Queste le parole di coach Molinari: “Piazzare due squadre tra le prime quattro del Comitato Territoriale è solo fonte di orgoglio per tutto il lavoro svolto in questi 2 anni non semplici. Se poi chiudiamo la giornata con il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.