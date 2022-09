La prima squadra del Caselle Volley riparte da coach Sebastian Perrotta, che dopo un primo anno di serie B1 femminile di grande spessore siederà sulla panchina biancorossoblu per la quarta stagione consecutiva, pronto a raccogliere una nuova sfida. Accanto al primo allenatore, una conferma e due new entry nello staff tecnico casellese: allo scoutman Davide Raso si affiancano l’assistant coach Paolo Roberto e il preparatore Alberto Carta. Lo staff sanitario, invece, è composto dall’osteopata Martina Aimar e dalla fisioterapista Elisa Turato, due ex giocatrici biancorossoblu, oltre che dall’altro fisioterapista Matteo Corbelleri.



