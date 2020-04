Chicco Blengini, ct azzurro dell’Italvolley maschile, è l’orgoglio di Salassa ed è intervenuto sul rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 all’estate successiva. “Per la Nazionale Italiana sarà un’estate priva di impegni. C’è da capire con assoluta certezza il discorso relativo alla Volleyball Nations League: l’Italia ha rinunciato alla partecipazione. Per quanto riguarda i Giochi Olimpici, lo spostamento di un anno dobbiamo capire che opportunità ci da e se sono percorribili o meno: la prima opportunità è pensare a dei ragazzi giovani che quest’anno sarebbero già stati coinvolti con assoluta certezza, che nel 2021 avranno un anno in piu’ per essere pronti e dare un contributo fattivo a quella che è la squadra azzurra. L’altra opportunità è che alcuni giocatori che vengono da alcuni anni impegnativi e stressanti tra estate e inverno sia sotto il profilo fisico che mentale hanno una vera occasione di riposo, che permetterà loro di arrivare alla prossima stagione diversamente. Poi che cosa e se si riuscirà a fare lo vedremo solo nei prossimi mesi, ad oggi è prematuro”.

Come vede Chicco Blengini la sua squadra tra un anno? “Essendo la squadra connotata con diversi giocatori oltre i 30 anni ci sarà da tenerne conto. Io credo che sarà molto importante il programma che si farà con i ragazzi. Io non ho dubbi che loro possano arrivare bene alle Olimpiadi, approfittando di una vera estate di riposo e di un campionato che ti abitua a mantenere un livello alto sempre come quello italiano. Dovremo essere bravi a gestire il loro programma per farli arrivare bene alle Olimpiadi, ancora piu’ vogliosi”.

