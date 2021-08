Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ancora una conferma in casa biancorossoblu. Dopo 6 anni e 3 promozioni dalla serie D fino alla B1, Gloria Nogarotto si conferma punto fermo del Caselle Volley. Sul fronte delle new entry nel roster di coach Sebastian Perrotta, dall’Unionvolley arriva la giovane promessa classe 2003 Federica Nuccio, giocatrice che si è contraddistinta nelle sfide contro la compagine casellese dimostrandosi sempre solida e determinata, facendo vedere ottime doti sia in prima che in seconda [...]