Sabato 13 giugno si è tenuta presso il supermarket CONAD di Montanaro la premiazione del concorso “MontanArt-Attack – Crea la tua mascotte” che il Volley Montanaro ha organizzato, insieme a parecchie altre iniziative, durante il periodo di lockdown per mantenere i contatti e la socializzazione con i propri atleti in un momento così particolare e difficile. Il tema del concorso era “Inventati e crea la tua mascotte della ASD Volley Montanaro, usando solo quello che hai in casa e senza uscire, in qualunque forma (disegno, scultura, collage)”. Tra tutti i lavori ricevuti, una giuria interna ha stabilito la classifica finale per i primi 4, che sono stati insigniti dei premi messi a disposizione dal punto vendita CONAD di Montanaro, con il quale la società ha intrapreso un percorso di collaborazione che ha dato buoni frutti ad ambo le parti, come confermato dalle parole del titolare del market Fabio Minnelli e del presidente della società pallavolistica Angelo Sajeva.

Questi tutti gli atleti premiati per il concorso “MontanArt-Attack – Crea la tua mascotte”: al primo posto, con un vero capolavoro di manualità ed ingegno, Desireè Sciacca del minivolley di Verolengo. In seconda posizione Giulio Parrini della Under 16 maschile, al terzo posto Giorgia Fiorino della Prima Divisione femminile ed in quarta piazza Andrea Aloi della Under 16 maschile, tutti meritevoli di un grande plauso per la fantasia e la manualità adoperata nei lavori.

Nonostante la giornata autunnale, l’evento è stato allegro e divertente, segnale di un periodo che sta vivendo momenti di speranza per poter tornare alle abitudini normali, a cui stiamo giustamente rinunciando ormai da molto tempo.

