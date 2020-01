VOLLEY. I Koala ce la mettono tutta di fronte al Mappano Volley

Domenica 26 gennaio, nella decima giornata di campionato Under 13, le ragazze dei Koala hanno ospitato il Mappano Volley, squadra quest’ultima aggiudicatasi la vittoria con il punteggio di 3-0. Dopo un primo set con qualche errore (10-25), i Koala hanno acquisito sicurezza e determinazione tanto da mettere in difficoltà gli avversari nei due set successivi, entrambi conclusi 23-25. La squadra è sempre più affiatata ed il gioco migliora di volta in volta, grazie anche al lavoro dell’allenatore Ivo Audino che ha saputo motivare le ragazze a dare il meglio.

Commenti