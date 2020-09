Resi noti dal Settore Campionati della Federazione Italiana Pallavolo i calendari provvisori dei campionati nazionali di serie B maschile e femminile. Da segnalare che i calendari definitivi saranno pubblicati il prossimo 5 ottobre, mentre la regular season prenderà il via 7 novembre, per poi concludersi l’1 maggio.

In B1 femminile 60 le squadre al via, suddivisi in 5 gironi, per un totale di 660 gare. Le prime classificate di ciascun girone saranno promosse direttamente in serie A2. Si qualificheranno ai play off promozione le seconde classificate. La migliore seconda classificata, come da classifica avulsa della regular season, accederà direttamente alla Fase 2, al termine della quale si conoscerà il nome della squadra promossa in A2. Retrocederanno in serie B2, invece, le ultime tre classificate di ciascun girone. Stando ai calendari provvisori, sabato 7 novembre la Lilliput Pallavolo Settimo di coach Barbara Medici debutterà sul campo della Psa Olympia Genova, mentre sette giorni più tardi ci sarà l’atteso primo impegno casalingo contro la compagine toscana della FGL Pallavolo Castelfranco.

Spostando l’attenzione sulla serie B maschile, 117 le formazioni ai nastri di partenza, suddivise in 10 gironi per un totale di 1254 partite. Al termine della prima fase si qualificheranno ai play off promozione le prime e le seconde classificate di ogni girone che daranno vita alla seconda fase che decreterà le promosse in serie A3. Retrocederanno in serie C le squadre classificate al decimo, all’undicesimo e al dodicesimo posto di ciascun girone. Sabato 7 novembre, si partirà subito con la sentitissima sfida tra la PVL Ceralterra Ciriè e il Sant’Anna TomCar San Mauro, mentre il giorno successivo l’Alto Canavese Volley sarà di scena in casa dell’Admo Volley Lavagna. Sabato 14 novembre, il debutto interno dei canavesani allenati da Fabio Matteotti sarà contro la PVL; la prima casalinga del Sant’Anna, invece, sarà domenica 15 novembre al cospetto della Negrini CTE Acqui Terme.

Infine, per quanto riguarda la serie B2 femminile, 44 le squadre al via in 12 gironi, per un totale di 1584 partite. Conclusa la regular season, le prime classificate di ciascun girone saranno promosse in B1, mentre le 12 seconde classificate si sfideranno in match di andata e ritorno che daranno vita alla seconda fase, con le 6 squadre vincenti che saranno anch’esse promosse in B1. Retrocederanno in serie C, invece, le ultime tre classificate di ciascuna pool. Sabato 7 novembre, all’esordio in campionato, il Caselle Volley ospiterà la Serteco Volley School Genova e la Bluetorino Vol-Ley farò visita alla Normac Avb Genova. Nel turno successivo, in programma sabato 14 novembre, il Palazzetto Unità d’Italia di Volpiano aprirà i battenti per l’incontro tra la Bluetorino Vol-Ley e l’Acqua Calizzano Carcare, mentre le biancorossoblu casellesi di Sebastian Perrotta si presenteranno sul campo della MV Impianti Bzz Piossasco per dare vita ad uno dei tanti derby piemontesi che caratterizzeranno il girone A.

