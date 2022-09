Arianna Bassino, classe 2008 di Ciriè, sta scrivendo belle pagine nel panorama pallavolistico piemontese. La giovane promessa ciriacese continuerà la sua avventura con l’Involley Piemonte, mettendoci tutto il suo l’impegno, dedizione e soprattutto la passione che questo sport che l’ha fatta crescere giorno dopo giorno e punto dopo punto.

Come succede spesso per i figli unici, Arianna si è avvicinata alla pratica sportiva per stare in compagnia, all’inizio senza prenderla troppo seriamente. Ma in lei si è acceso presto qualcosa e ha trovato nella pallavolo non solo uno sport [...]



