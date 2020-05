Con un annuncio sui suoi profili social Cristian Savani ha annunciato il suo addio alla pallavolo giocata.

Lo schiacciatore nato a Castiglione delle Stiviere il 22 febbraio 1982 è stato il capitano della Nazionale Italiana per anni. In maglia azzurra ha collezionato 231 presenze vincendo gli Europei nel 2003 e nel 2005.

Ai titoli continentali si aggiungono la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, le medaglie d’argento ai Campionati Europei nel 2011 e nel 2013 e il bronzo nella World League 2013.

La Federazione Italiana Pallavolo augura a Cristian Savani le migliori fortune per la sua nuova vita e per il prosieguo della sua carriera fuori dal campo.

