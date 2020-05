VOLLEY. Confermato per altri due anni il Direttivo della Pgs Foglizzese

Domenica 26 aprile si è tenuta la riunione online del Direttivo della Pgs Foglizzese. Si tratta della prima storica assemblea su una piattaforma digitale: due ore in cui è stato approvato il bilancio del 2019 e previsto quello del 2020, ma soprattutto si è parlato del futuro dei pallavolisti foglizzesi e dei bimbi del settore scuola. La serata ha previsto inoltre la conferma dell’attuale Consiglio Direttivo in carica per altri due anni, segno di grande disponibilità di tutti visto il difficile periodo che affronteremo.

Tutti confermati, quindi, in casa Pgs Foglizzese: dal presidente Mario Verga alla vice presidente Graziella Lege, dalla segretaria Marinella Fantin al direttore sportivo Giulio Pasteris, per finire con i consiglieri Giulia e Roberto Bernardi, Elisabetta Iorio, Barbara Marcellino, Emanuela Ossola e Linda Santa.

