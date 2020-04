Il Direttivo della Pgs Foglizzese ha scritto una lettera a tutti i suoi soci, iniziando la missiva con una citazione di Julio Velasco, storico allenatore della “Generazione di fenomeni” azzurri capace di conquistare 3 ori europei, 2 mondiali e 5 vittorie nella World League, oltre ad altri trofei minori: “Non mi piace dire ai ragazzi che andrà tutto bene. Preferisco dire loro che andrà come noi faremo in modo che vada”. Parole schiette, forti, che devono far riflettere.

“Con queste parole di Julio Velasco iniziamo la nostra riflessione sul futuro della Pgs Foglizzese, delle famiglie che da sempre ci sostengono e portano i loro figli presso le nostre strutture per le svariate attività, dalla pallavolo ai progetti educativi. Come associazione abbiamo sin da subito capito la gravità dell’emergenza Coronavirus bloccando allenamenti o attività che potessero in qualche modo esporre al rischio i nostri associati ed ora ci troviamo a dover pensare al loro futuro, come è giusto che sia.

Il settore Scuola si è da fin dai primi giorni attivato per tutte le questioni burocratiche e penserà a come organizzare i progetti estivi, per noi molto importanti e di supporto alle famiglie che avranno l’esigenza di lasciare i bimbi in un contesto protetto dove fare esperienze. Il *Centro Estivo* è in fase di organizzazione preventiva, ovvero “facciamo di tutto per trovarci pronti” per l’eventuale apertura del servizio, pensando alla preparazione di tutti gli aspetti logistici per le iscrizioni online e la gestione delle iscrizioni.

Il settore Volley è molto attivo grazie al lavoro degli allenatori che inviano schede di allenamento e spronano gli atleti con questionari, invio di video, foto e varie gare; un modus operandi necessario per non perdere il contatto (telematico) tra i vari compagni di squadra e sentire la vicinanza dei coach in questo delicato momento. In questo settore è ufficiale la conclusione dei campionati agonistici e promozionali, ma soprattutto ci troviamo costretti ad annullare un evento a noi molto caro, il torneo Crin Volley – Memorial Elena previsto per domenica 7 giugno. I prossimi sviluppi ci permetteranno di capire se sarà fattibile organizzare la 27^ edizione del Torneo Estivo Foglizzese, una manifestazione che ravviva l’estate nella nostra comunità.

Crediamo fortemente che l’attività sportiva e sociale della Pgs possa aiutare una comunità a ripartire dal vuoto creatosi in questi mesi, ben sapendo che ci saranno tante difficoltà gestionali ed economiche. La nostra missione sarà far sentire la nostra voce in tutte le sedi opportune per continuare ad offrire i nostri servizi al completo. A tal riguardo vi terremo sempre informati.

Vi ringraziamo per la fiducia augurando a voi tutti di rivederci presto”.

