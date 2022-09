Con la volontà di incrementare le opportunità offerte alle atlete e di rappresentare il territorio di To Nord – San Mauro Torinese, nasce dall’unione delle 2 società storiche del territorio, ASD Allotreb e PGS La Folgore, il nuovo progetto AF Volley, che interesserà la serie C regionale e tutte le formazioni giovanili. Confermatissimo, per la prima squadra, coach Gabriele Raviolo, che guiderà anche la compagine Under 16. Conferme importanti anche per Elena “Picchio” Saltarella, Caterina Bosticco, Martina Biffi, Francesca Milan, Cristina Re, Alice Sarnataro, Arianna Palladino e Francesca [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.