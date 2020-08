In casa Pallavolo Valli di Lanzo da una parte si lavora sul rafforzamento dell’organico di serie B maschile e dall’altra sulla riconferma di giovani allenatori dello staff tecnico biancoblu. Sul fronte della prima squadra, il secondo arrivo per la prossima stagione dopo Alexander Chadtchyn è quello di Giovanni Scaffidi, schiacciatore classe 2000 nato a Messina e cresciuto nelle giovanili del Volley Brolo. Dopo aver giocato in B1 con la sua società di appartenenza prima e con Emma Villas Siena poi, Scaffidi negli ultimi 3 anni si è spostato a Perugia a ha vestito la maglia della Sir Saftey. Seppur giovanissimo può vantare di essersi allenato, durante il periodo iniziale dello scorso anno, con i campioni della Sir Safety di A1. Queste le sue prime parole da piviellino: “Sono davvero contento ed onorato di entrare a far parte della famiglia PVL. Appena ho sentito il presidente e il coach ho riscontrato grandissima professionalità e ho deciso subito di accettare la loro proposta e il loro progetto. Non vedo l’ora di cominciare!”. Dopo un anno in prestito all’Alto Canavese Volley, torna alla PVL il libero Davide Cocchia. Nato e cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili biancoblu, Davide avrà il difficile compito di sostituire Samuele Sansanelli in seconda linea, compito che siamo sicuri supererà a pieni voti. Davide ritrova molti compagni con cui aveva condiviso il campo in passato, sia in serie B che nelle categorie giovanili: “Un anno lontano dalla PVL e si ferma il mondo… coincidenze?? Io non credo! Scherzi a parte, sono ovviamente felice di poter ritornare a casa da amici e compagni di squadra e non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura tutti insieme”. Volto nuovo per la seconda linea della serie B 2020/21, direttamente dalle giovanili PVL, è quello del libero Luca Marietti. Nato e cresciuto pallavolisticamente nella PVL, dopo diversi anni in serie C, “Mario” è chiamato al salto di categoria e in squadra ritroverà parecchi compagni con cui ha condiviso il campo in passato: “Sono contento e onorato di aver ricevuto la chiamata per giocare in B. Non vedo l’ora di tornare a giocare con vecchi compagni di squadra e conoscerne di nuovi. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi comuni”. Un’altra conferma per la serie B è invece quella di Fabio Casale, piviellino doc, che dopo essere arrivato il primo anno di B2 ormai fa parte a tutti gli effetti della famiglia PVL: “Sono molto contento di essere stato confermato. Quest’anno ci saranno molte novità per quanto riguarda l’ossatura della squadra e per me è un onore cercare di trasmettere ai nuovi compagni la sensazione di familiarità che c’è sempre stata a Ciriè in questi anni. Sono sicuro che la forza del gruppo sarà la nostra arma in più per il prossimo campionato”.

Spostando l’attenzione sullo staff tecnico, graditissima conferma tra gli allenatori piviellini è quella di Andrea Vigna Lobbia. Alla PVL da sempre, Vigna Lobbia ha inizialmente indossato la divisa da giocatore, per poi passare ad allenare dalla stagione 2015/2016. Anche il prossimo anno Andrea sarà una colonna portante del settore maschile targato PVL. Altra graditissima conferma è quella di Mauro Vottero che, al suo quinto anno consecutivo in PVL, si occuperà ancora del Minivolley e del settore giovanile femminile. Ancora due conferme tra gli allenatori della prossima stagione: Chiara Camerlo. continuerà ad occuparsi del settore giovanile femminile e, ovviamente, a giocare nella compagine biancoblu di Prima Divisione, mentre Andrea Bergagna, arrivato a stagione iniziata, è stato un validissimo supporto per il settore femminile e sarà parte dello staff tecnico anche il prossimo anno. A chiudere le conferme nel nostro staff allenatori ci pensa un altro piviellino da sempre, Andrea Migliaccio, tecnico che dopo l’esperienza della scorsa stagione come secondo allenatore di Gabriele Melato, il prossimo anno sarà ancora alla PVL. Prima novità tra gli allenatori per la prossima stagione, invece, è quella di Marco Colombano che siederà sulla panchina della serie C e di una squadra giovanile. Terzo grado terzo livello giovanile, in palestra come allenatore dal 1983 a Leini, negli anni seguenti Colombano ha allenato in varie società del Piemonte: La Salle Torino, Valsusa Condove, Polisport Chieri, Biella, San Francesco al Campo, Chieri ‘76, Pino, Involley, Lasalliano e Sant’Anna, con 2 promozioni dalla D alla C maschile, 2 play off della D femminile e raggiungimento delle Finali Nazionali Under 17 maschile e Under 14 femminile. La seconda novità porta il nome di Giovanni Todarello, secondo grado e terzo grado giovanile, allenatore dal 1995. Negli anni Todarello ha allenato tutte le categorie giovanili e Seniores femminili e come primo allenatore fino alla serie C, mentre in ambito maschile vanta 2 anni in serie D, un anno da secondo allenatore in C e un anno in serie B. Il prossimo anno Giovanni Todarello sarà l’allenatore della Prima Divisione femminile della PVL.

