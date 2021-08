Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mercoledì 11 agosto sono stati ufficializzati i gironi del campionato nazionale di serie B maschile per la stagione 2021/2022. Questi tutti i numeri: 132 squadre iscritte, 11 gironi, 6 promozioni in serie A3.

La Pallavolo Valli di Lanzo, come da attese, è stata inserita nel girone A insieme alle altre formazioni piemontesi e liguri iscritte; solamente le prime due classificate accederanno ai play off promozione. La PVL se la vedrà in campionato con Novi [...]