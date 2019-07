VOLLEY. La Nazionale di Blengini a Civitanova Marche per il secondo collegiale

Secondo collegiale per la Nazionale Maschile che tornerà a radunarsi a Civitanova Marche in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto.

Il CT Gianlorenzo Blengini, per questo secondo appuntamento di lavoro, che si concluderà con l’amichevole di Chieti (26 luglio ore 18), ha convocato sedici atleti:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Daniele Mazzone, Matteo Piano (dal 19 luglio), Alberto Polo (fino al 21 luglio)

Schiacciatori: Filippo Lanza, Osmany Juantorena, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

Opposti: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

Libero: Massimo Colaci, Nicola Pesaresi, Fabio Balaso

Aggregato al gruppo per una serie di allenamenti dal 20 al 26 luglio anche lo schiacciatore Dick Kooy.

