I carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso hanno arrestato per tentato furto un 23enne rifugiato della Guinea. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, in via Torino, nel pieno centro città, ha tentato di scippare una cameriera ventenne.

La ragazza, però, ha opposto resistenza e ha obbligato l’aggressore a fuggire. Il 23enne è così scappato a piedi ed è stato bloccato poco dopo dai militari dell’Arma.

