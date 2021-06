Ascolta l'Audio Dell'Articolo

FRASCAROLO (PAVIA). Anche in un momento economico complicato reso difficile dalla situazione epidemiologica, in Italia ci sono aziende che stanno crescendo, anche grazie alla solidità economico finanziaria consolidatasi nel corso degli anni. È di questi giorni l’annuncio della Mecal Machinery s.r.l. dell’avvenuta conclusione dei lavori di ampliamento del sito produttivo di Frascarolo (Pavia), che ora ha raggiunto i 50.000 metri quadri; così tanti da farne, nel settore in cui opera, uno dei più grandi impianti a livello europeo, e non solo, e nel quale trovano ospitalità le più avanzate tecnologie produttive che pongono il livello tecnologico della MECAL al vertice del settore.

Fondata nel 1978 da Ennio Cavezzale, che ne è tuttora il presidente, l’azienda, con quasi 200 collaboratori, è oggi uno dei leader mondiali nella costruzione di macchinari e sistemi di lavorazione per profilati in acciaio, alluminio, pvc e leghe leggere. Un’azienda moderna, tecnologicamente avanzata e al passo coni tempi che si distingue per la capacità di saper realizzare anche linee estremamente complesse, ma integrabili tra loro, con il concetto “chiavi in mano” e pronte per la messa in opera.

Negli anni è cresciuta moltissimo assumendo un respiro internazionale, ed è proprio sui mercati internazionali che colloca oltre l’80% della produzione (fin nella lontana Nuova Zelanda) grazie ad una rete di oltre 60 rivenditori in tutto il mondo, che offrono assistenza diretta, 30 brevetti internazionali e un ufficio di progettazione di altissimo profilo. Parliamo di clienti dell’automative, dell’industria dell’illuminazione, dell’arredamento, di porte, finestre e facciate architettoniche.

L’azienda, con 35 milioni di fatturato e l’obiettivo di raggiungere i 50 milioni a breve, è anche la storia di un uomo che s’è fatto da solo. E tutto è cominciato con lui, quattro operai e il fondamentale supporto della moglie Rosella. Poi? Poi, sacrificio dietro sacrificio, è arrivato lì dove sta oggi. “Con lo spirito – ci racconta Ennio Cavezzale – di chi sa cogliere nelle difficoltà del momento delle opportunità, abbiamo la certezza che con l’entusiasmo ed il valore dei propri uomini, l’uscita da questa crisi ci troverà ancor più forti di prima.”.

C’è una cosa che Cavezzale ci tiene a precisare: “È destituita di ogni fondamento la notizia secondo cui MECAL appartiene al gruppo Voilàp o alla sua partecipata EMMEGI”.

Vero è che all’inizio del 2020 c’era stata una trattativa e che la notizia era stata diffusa dal gruppo Voilàp facendo intendere, l’avvenuta acquisizione. Poi però l’acquisizione di Mecal non s’è perfezionata e Voilap non s’è premurata, dal fornire un’adeguata rettifica. Morale? Sono destituite di ogni fondamento le notizie che attribuiscono il possesso di quote MECAL da parte del gruppo Voilàp. Non sussiste alcuna relazione societaria, accordo commerciale e/o di partnership tra MECAL, le società EMMEGI e ELUMATEC del gruppo Voilàp.

